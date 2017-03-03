Африканский мойщик посуды стал совладельцем датского ресторана

Счастливчик работал в ресторане со дня основания и стал, по мнению хозяев, сердцем и душой заведения.

Общество

Хозяева популярного в Дании ресторана скандинавской кухни Noma приняли к себе совладельцем 62-летнего уроженца Гамбии Али Сонко. В этом не было бы ничего удивительного, если бы до последнего времени африканец на протяжении 14 лет, с самого открытия, не состоял в ресторане… мойщиком посуды.

О головокружительном карьерном взлёте Сонко пишет портал «Новости Казахстана» со ссылкой на tjournal.ru и на ВВС.

Теперь бывший посудомойщик – один из трёх новых совладельцев заведения. Другие «новички» в команде – бывшие менеджеры Джеймс Спредбери и Лау Рихтер.

Радостное для Сонко событие совпало по времени с закрытием Noma в Копенгагене. Именно на вечеринке в честь прекращения работы ресторана шеф-повар Рене Редзепи огласил имена троих, влившихся в бизнес.

По словам хозяев Noma, Сонко заслужил эту честь и выгоду тем, что все эти годы был «сердцем и душой» ресторана, цитируют издания. Он был исключительно работоспособен и вечно улыбался. Он живёт в Дании 34 года, имеет 12 детей и никогда не жалуется на судьбу.

Издания также приводят запись Редзепи в инстаграме о том, что у ресторана начинается новая жизнь. Ресторан проработал в столице Дании 14 лет и заработал две звезды Мишлен, а также четыре титула «Лучший ресторан мира» от журнала Restaurant.

В декабре 2017 года Noma откроет двери на другом месте, а шеф-повар предполагает удивить неожиданными сюрпризами ещё ряд сотрудников.