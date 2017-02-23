600 тысяч французских уток стали жертвами птичьего гриппа

Такое количество птиц уничтожили власти в целях борьбы с эпидемией.

Общество

600 тысяч уток, принадлежащих французским фермерам, решено уничтожить. О таком решении французских властей пишет Euronews со ссылкой на сообщения в Твиттере.

Властные органы надеются такой радикальной мерой остановить распространение птичьего гриппа, попавшего во Францию осенью минувшего года. По мнению специалистов, зловещий вирус был занесён перелётными птицами.

Голов домашней птицы, у которых подтвердился вирус H5N8, приближается к 300. Ранее, дабы не допустить эпидемии, умертвили ещё порядка 3 миллионов домашних птиц.

Уток лишились более 300 фермерских хозяйств, составляющих около 8 процентов поставщиков птицы во Франции.

Медики полагают, что для человека H5N8 безвреден, а также – что его нельзя «съесть» с пищей.