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http://7info.ru/news/world-society/20-letnij_britanec_stal_pervym_v_mire_beremennym_muzhchinoj/

20-летний британец стал первым в мире беременным мужчиной
Хайден Кросс родился женщиной, однако уже три года принимает гормоны для смены пола и официально считается мужчиной.

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20-летний британец стал первым в мире беременным мужчиной. Хайден Кросс родился женщиной, однако уже три года принимает гормоны для смены пола и официально считается мужчиной, сообщает Svopi.ru.

По словам Кросса, он находится на четвёртом месяце беременности. Мужчина рассказал, что забеременел благодаря донору спермы, которого нашёл в Facebook.

«Я узнал о беременности через две недели после того, как сперма была введена. Это были смешанные эмоции. Я был счастлив, но я также знал, что процесс по смене пола придется приостановить», – пояснил Хайден Кросс.