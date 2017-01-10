20-летний британец стал первым в мире беременным мужчиной

Хайден Кросс родился женщиной, однако уже три года принимает гормоны для смены пола и официально считается мужчиной.

Общество

20-летний британец стал первым в мире беременным мужчиной. Хайден Кросс родился женщиной, однако уже три года принимает гормоны для смены пола и официально считается мужчиной, сообщает Svopi.ru.

По словам Кросса, он находится на четвёртом месяце беременности. Мужчина рассказал, что забеременел благодаря донору спермы, которого нашёл в Facebook.