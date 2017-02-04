Знай свое место: Порошенко уволил перебившего его чиновника

Президент Украины предложил хаму выступить вместо себя, когда тот станет главой государства.

Власть

Президент Украины Пётр Порошенко принял решение уволить с должности главы Ширяевской ОГА Тараса Бойко за то, что тот перебил его в ходе выступления на брифинге в Одессе 12 января, пишет LIFE .

Сообщается, что чиновник позволил себе прервать президента Украины, когда лидер страны выступал с речью касательно резкого увеличении бюджетов объединённых территориальных общинах, а также их бюджетов.

Отметим, что в ответ на подобные действия функционера Порошенко предложил ему выступить вместо себя, когда тот станет главой государства.