Зюганов готовит себе замену на президентских выборах 2018 года

Лидер КПРФ ведет консультации с администрацией президента.

Власть

Бессменный председатель КПРФ Геннадий Зюганов может отказаться от участия в предстоящих выборах президента России. Под данным источников в администрации президента, лидер коммунистов проводит консультации с Кремлем о возможном альтернативном кандидате от КПРФ.

По словам собеседников «Известий», Зюганову было предложено составить список из трех человек моложе 55 лет. Отказ лидера партии от президентской гонки объясняется его желанием в будущем уйти с поста главы КПРФ в качестве главного конкурента Владимира Путина на выборах 2012 года. Тогда Зюганов занял второе место, набрав 17%.

По мнению источников, в АП, коммунист хочет уйти не посрамленным, чтобы сохранить влияние на партию, даже передав бразды правления преемнику. Прогнозируется, что, уйдя с поста Зюгатов станет членом Совета Федерации по президентской квоте.

Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал «Известиям», что переговоры Зюганова с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко действительно ведутся, но они не касаются отбора кандидатов в президенты.

— Сейчас мы собираем информацию от регионов. В мае состоится XVII съезд, накануне съезда идут отчетно-выборные конференции, в ходе которых отделения высказывают также свои предложения по выдвижению кандидата в президенты, — сообщил Ющенко.

Пока из числа возможных претендентов на пост главы государства о своем намерении заявил только председатель ЛДПР Владимир Жириновский.