Жириновский предложил сделать Белоруссию частью России

По словам политика, страна пытается усидеть на двух стульях: оставаться независимым государством, но получать все экономические блага по внутрироссийским ценам.

Власть

Жириновский предложил сделать Белоруссию частью России

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с критикой политики президента Белоруссии Александра Лукашенко и предложил включить территорию страны в состав РФ, пишет Life .

По словам политика, Белоруссия пытается усидеть на двух стульях: оставаться независимым государством, но получать все экономические блага по внутрироссийским ценам.

Жириновский отметил, что белорусское руководство одновременно пытается получать выгоду из отношений и с Россией, и с Евросоюзом.