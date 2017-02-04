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http://7info.ru/news/world-power/zhirinovskij_predlozhil_sdelat_belorussiju_chastju_rossii/

Жириновский предложил сделать Белоруссию частью России
По словам политика, страна пытается усидеть на двух стульях: оставаться независимым государством, но получать все экономические блага по внутрироссийским ценам.

Власть   102

Жириновский предложил сделать Белоруссию частью России

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с критикой политики президента Белоруссии Александра Лукашенко и предложил включить территорию страны в состав РФ, пишет Life .

По словам политика, Белоруссия пытается усидеть на двух стульях: оставаться независимым государством, но получать все экономические блага по внутрироссийским ценам.

Жириновский отметил, что белорусское руководство одновременно пытается получать выгоду из отношений и с Россией, и с Евросоюзом. 