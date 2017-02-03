Замглавы ЦРУ впервые в истории стала женщина

Честь оказана разведчице Джине Хаспел.

Власть

Президент США Дональд Трамп сделал заместителем главы ЦРУ женщину – разведчицу Джину Хаспел.

Представительница прекрасного пола назначена на такой значимый пост впервые в истории, сообщает ИА «Народные новости» в пятницу, 3 февраля.

Впрочем, глава ЦРУ Майк Помпео высокого мнения о способностях и опыте Хаспел. По данным издания, представляя Джину коллегам и подчинённым, начальник американской внешней разведки лестно охарактеризовал профессионализм и долголетний опыт дамы.

Сотрудники приняли Хаспел противоречиво, несмотря на поддержку руководителя. О Хаспел ходит слух, что она сторонница использования пыток, что якобы имело место, пока она была начальницей секретной тюрьмы разведки в Таиланде. Так пишут американские СМИ.