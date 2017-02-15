В Словакии начали сбор подписей за выход из ЕС

Идея оппозиционных партий о Slovexit все больше поддерживается населением.

Власть

Инициаторы выхода Словакии из Евросоюза набрали уже половину от необходимых 350 тыс. подписей под петицией о проведении референдума по этому вопросу.

Инициатором выхода страны из ЕС стала партия «Котлеба — Народная партия наша Словакия». Зампред партии Милан Угрик рассказал «Известиям», что идея уже получила широкую поддержку граждан, которые недовольны бездействием властей Словакии во внутренних вопросах и считают в этом виновным бюрократический аппарат ЕС.

— Мы предполагаем, что Словакия не сможет выйти из ЕС ранее чем в 2020 году. В первую очередь необходимо собрать нужное количество петиционных подписей (350 тыс. по конституции. — «Известия»), после чего возможно провести референдум, — сказал зампред партии.

Он отметил, что выход страны из ЕС также будет длительным, более того, инициатива партии по выходу из ЕС, возможно, будет излишней, если из Евросоюза «сбежит», например, Франция в случае победы на выборах президента Марин Ле Пен.