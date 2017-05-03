В правительстве готовы сократить число документов с грифом секретности

Пометка «Для служебного пользования» может исчезнуть с большинства экономических документов.

Власть

С несоставляющих государственную тайну документов могут снять гриф «Для служебного пользования». Таким образом, частично правительственный документооборот экономической тематики станет доступен представителям бизнеса. В Минэкономразвития в целом поддерживают эту инициативу.

«В настоящее время прорабатываются детали, связанные с возможностью закрепления такого правила», — рассказал «Известиям» официальный представитель МЭР.

Предложение упразднить гриф «ДСП» совместно внесли РСПП, «Деловая Россия», «Опора России» и Торгово-промышленная палата. Такая мера мотивируется тем, что при отсутствии секретности бизнес-сообщество могло бы оказывать экспертную поддержку исполнительной власти в работе над законопроектами на более ранней стадии.

«Большинство инициатив правительства бизнес видит на портале раскрытия информации, где их публикуют для оценки регулирующего воздействия. При этом работа над законами начинает вестись за несколько месяцев до этого. Нам бы хотелось участвовать в разработке регулирующих документовна более ранней стадии», — заявил глава Центра правовой экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Иван Ефременков.

Юристы в основном считают гриф ДСП анахронизмом, который фактически не защищает информацию от предания гласности. Однако в кабмине с осторожностью смотрят на перспективу отмены пометки о секретности. Источник в правительстве отметил, что с помощью ДСП часто маркируются не до конца проработанные документы. Таким образом, отмена грифа может привести к обнародованию и слишком ранней отбраковке потенциально качественных проектов.