http://7info.ru/news/world-power/v_ponedelnik_skonchalsja_vitalij_churkin/
В понедельник скончался Виталий Чуркин
Власть 140
В понедельник, 20 февраля, скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает
ИТАР-ТАСС .
В понедельник скончался Виталий Чуркин
Власть 140
Пост постоянного представителя России при ОНН Виталий Чуркин занимал с 8 апреля 2006 года.
В понедельник, 20 февраля, скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает
Чуркин умер на 65 году жизни в Нью-Йорке. Сообщается, что дипломат оставался на рабочем посту до последнего момента жизни.
Пост постоянного представителя России при ОНН Виталий Чуркин занимал с 8 апреля 2006 года.