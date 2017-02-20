В понедельник скончался Виталий Чуркин

Пост постоянного представителя России при ОНН Виталий Чуркин занимал с 8 апреля 2006 года.

Власть

В понедельник, 20 февраля, скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС .

Чуркин умер на 65 году жизни в Нью-Йорке. Сообщается, что дипломат оставался на рабочем посту до последнего момента жизни.

Пост постоянного представителя России при ОНН Виталий Чуркин занимал с 8 апреля 2006 года.