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http://7info.ru/news/world-power/v_ponedelnik_skonchalsja_vitalij_churkin/

В понедельник скончался Виталий Чуркин
Пост постоянного представителя России при ОНН Виталий Чуркин занимал с 8 апреля 2006 года.

Власть   140

В понедельник, 20 февраля, скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС .

Чуркин умер на 65 году жизни в Нью-Йорке. Сообщается, что дипломат оставался на рабочем посту до последнего момента жизни.

Пост постоянного представителя России при ОНН Виталий Чуркин занимал с 8 апреля 2006 года.