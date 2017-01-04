В Китае у коррумпированных чиновников изъято более миллиарда долларов

Сообщается, что кампания по противодействию коррупции, развернувшаяся в 2016 году, приносит свои плоды.

Власть

За последние три года руководство Китая изъяло у коррумпированных представителей власти деньги на сумму, превышающую миллиард долларов. Об этом стало известно из доклада о борьбе с коррупцией в стране, пишет L!FE.ru .

Сообщается, что кампания по противодействию коррупции, развернувшаяся в 2016 году, приносит свои плоды. Так число арестованных чиновников возросло на 26 тысяч по сравнению с 2013 годом.

Отметим, что большинство китайского населения, включая самих госслужащих, поддерживает политику правительства по искоренению коррупции из государственного аппарата.