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http://7info.ru/news/world-power/v_kitae_u_korrumpirovannyh_chinovnikov_izjato_bolee_milliarda_dollarov/

В Китае у коррумпированных чиновников изъято более миллиарда долларов
Сообщается, что кампания по противодействию коррупции, развернувшаяся в 2016 году, приносит свои плоды.

Власть   101

За последние три года руководство Китая изъяло у коррумпированных представителей власти деньги на сумму, превышающую миллиард долларов. Об этом стало известно из доклада о борьбе с коррупцией в стране, пишет L!FE.ru .

Сообщается, что кампания по противодействию коррупции, развернувшаяся в 2016 году, приносит свои плоды. Так число арестованных чиновников возросло на 26 тысяч по сравнению с 2013 годом.

Отметим, что большинство китайского населения, включая самих госслужащих, поддерживает политику правительства по искоренению коррупции из государственного аппарата. 