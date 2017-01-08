http://7info.ru/news/world-power/turcija_obvinila_ssha_v_kiberatake/
Турция обвинила США в кибератаке
Власть 56
Как сообщают
Вести , Албайрак сообщил, что ряд департаментов Минэнерго страны подвергся систематическим атакам США. Взломать систему хакерам не удалось, но из-за атак возникли перебои в работе.
Турция обвинила США в кибератаке
Власть 56
По словам министра энергетики Турции Берата Албайрака, именно она стала причиной отключения света в Стамбуле.
Причиной отключения электричества в Стамбуле стала кибератака со стороны США. По крайней мере, так считает министр энергетики Турции Берат Албайрак.
Как сообщают