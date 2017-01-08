Турция обвинила США в кибератаке

По словам министра энергетики Турции Берата Албайрака, именно она стала причиной отключения света в Стамбуле.

Власть

Причиной отключения электричества в Стамбуле стала кибератака со стороны США. По крайней мере, так считает министр энергетики Турции Берат Албайрак.