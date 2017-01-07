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http://7info.ru/news/world-power/tramp_obvinil_demokratov_v_prichastnosti_k_kiberatakam_na_ssha/

Трамп обвинил демократов в причастности к кибератакам на США
По мнению политика, небрежное отношение к безопасности представителей демократов привело к хищению секретных данных.

Власть   140

Новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Демократическую партию, заявив о ее вине в хакерских атаках. Об этом он написал на своей страничке в «Twitter», передает L!FE.ru .

По мнению политика, небрежное отношение к безопасности представителей демократов привело к хищению секретных данных с серверов Национального комитета партии.

Трамп отметил, что у Национального комитета Республиканской партии защита была на порядок надёжнее.