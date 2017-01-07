Трамп обвинил демократов в причастности к кибератакам на США

По мнению политика, небрежное отношение к безопасности представителей демократов привело к хищению секретных данных.

Власть

Новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Демократическую партию, заявив о ее вине в хакерских атаках. Об этом он написал на своей страничке в «Twitter», передает L!FE.ru .

По мнению политика, небрежное отношение к безопасности представителей демократов привело к хищению секретных данных с серверов Национального комитета партии.

Трамп отметил, что у Национального комитета Республиканской партии защита была на порядок надёжнее.