http://7info.ru/news/world-power/tramp_obvinil_demokratov_v_prichastnosti_k_kiberatakam_na_ssha/
Трамп обвинил демократов в причастности к кибератакам на США
Власть 140
Новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Демократическую партию, заявив о ее вине в хакерских атаках. Об этом он написал на своей страничке в «Twitter», передает
L!FE.ru .
Трамп обвинил демократов в причастности к кибератакам на США
Власть 140
По мнению политика, небрежное отношение к безопасности представителей демократов привело к хищению секретных данных.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Демократическую партию, заявив о ее вине в хакерских атаках. Об этом он написал на своей страничке в «Twitter», передает
По мнению политика, небрежное отношение к безопасности представителей демократов привело к хищению секретных данных с серверов Национального комитета партии.
Трамп отметил, что у Национального комитета Республиканской партии защита была на порядок надёжнее.