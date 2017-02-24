Список заболеваний, освобождающих от колонии, расширят на высшем уровне

Проект соответствующего постановления подан в российское правительство Минюстом.

Власть

Российский Минюст передал на подписание в правительство проект постановления о расширении списка заболеваний, наличие которых освобождает человека от пребывания в заключении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прямую речь министра юстиции Александра Коновалова, а также на данные пресс-службы министерства.

По сведениям издания, проект постановления разработан двумя годами ранее. Работа над которым началась в 2015 году. Смысл законопроекта в том, чтобы привести перечень заболеваний, с которыми нельзя отбывать наказание, в соответствие с действующей международной классификацией болезней. Ряд пунктов направлен на смягчение участи осуждённых с тяжелыми заболеваниями.

В число таких заболеваний новый перечень, по согласованию СС Минздравом РФ, включает осложнения, развивающиеся на фоне антиретровирусной терапии ВИЧ, кавернозный туберкулез лёгких, лимфому Ходжкина и раковые заболевания во второй стадии.

Законопроект призван заменить не самое совершенное постановление от 2004 года. В 2010 году этот документ уже расширяли, распространив его нормы не только на осуждённых в тюрьмах и колониях, но и на подследственных в ИВС. Поводом к тому послужила «громкая» смерть юриста Сергея Магнитского.