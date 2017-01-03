Социологи: американцы сомневаются в способностях Дональда Трампа

Большую поддержку у населения имели даже предшественники Трампа, включая Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму.

Власть

Большинство жителей США сомневается в президентских способностях Дональда Трампа, пишет РИА Новости .

Такой вывод можно сделать после публикации результатов социологического опроса, проводимого в декабре 2016 года во всех штатах страны. Так, лишь 46% из числа опрошенных верят в способность новоизбранного президента Трампа совладать с международным кризисом. Также всего 47% респондентов видят в нем человека, способного грамотно руководить обороной США.

Стоит отметить, что подобные показатели были выше даже у предшественников Трампа, включая Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму.