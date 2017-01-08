СМИ: израильский дипломат назвал главу МИД Великобритании «идиотом»

Сотрудник посольства Израиля в Лондоне недоволен Борисом Джонсоном из-за невыполнения своих обязанностей.

Власть

Сотрудник дипломатического представительства Израиля в Лондоне Шаи Масот в ходе частного разговора оскорбил главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, назвав того «идиотом», пишет РГ .

Сообщается, что беседа между Шаи Масотом и работником британского правительства Марией Стриццоло состоялась в октябре 2016 года. Дипломат в ходе разговора заявил, что Борис Джонсон «идиот, не выполняющий никаких обязанностей».

Отмечается, что посол Израиля в Великобритании Марк Регев публично принес извинения за высказывание своего подчиненного.