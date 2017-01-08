СМИ: Елизавета II появилась на публике после болезни

Королева Великобритании тяжело заболела простудой в декабре ушедшего года.

Власть

Британский монарх Елизавета II оправилась от тяжелой простуды и впервые за долгое время появилась на публике, пишет ТАСС .

Сообщается, что королева Великобритании прибыла в церковь Святой Марии Магдалины для участия в службе.

Напомним, что правительница тяжело заболела простудой в декабре ушедшего года.