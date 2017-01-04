Синдзо Абэ: Япония начинает строить «новую страну»

По словам премьера, на протяжении последних 70 лет Япония находилась под влиянием США.

Власть

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что начинается строительство нового государства, которое будет самостоятельно определять свою политику во всех сферах. Такие слова были сказаны в среду, 4 января, на новогодней пресс-конференции политика, пишет РИА Новости .

По словам премьера, на протяжении последних 70 лет Япония находилась под влиянием США. Основной задачей правительства должно стать изменение конституции страны с целью получения полной самостоятельности в области обороны государства. Также правительству следует уделить больше внимания экономике и активной дипломатии во внешней политике.

Синдзо Абэ возлагает большие надежды на грядущую сессию парламента Японии, на который будет выработан политический курс на ближайшее время.