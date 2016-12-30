Сенатор Косачев: западные СМИ во всем обвиняют «кремлевских троллей»
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам подвел внешнеполитические итоги уходящего года
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в специальном материале для
По словам сенатора, «последовательна
— То, что мы наблюдали в отношении прежде всего нашей страны на протяжении года, уже невозможно считать ни независимой, ни объективной журналистикой. Массовая аудитория на Западе это явно почувствовала, отсюда и протестное голосование, и заметный диссонанс между унисонными текстами статей и тональностью читательских комментариев. Удивительно то, что ни политики, ни СМИ не нашли демократического ответа на происходящее, предпочтя обвинить во всем «козни России», «лживую пропаганду» и «кремлевских троллей» и вместо объективного освещения событий плодить различные структуры по борьбе с «российской пропагандой», — написал Косачев.