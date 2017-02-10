Российские и турецкие военные договорились о более тесной координации

Поводом послужил непреднамеренный удар российской авиации по позициям турецкой армии в Сирии.

Власть

Российские и турецкие военные договорились о более тесной координации в ходе боевых действий в Сирии.

Как известно, в четверг, 9 февраля в результате непреднамеренног о бомбового удара российского самолета Су-24 погибли трое турецких военнослужащих и еще 11 получили ранения. Главная причина – недостаток информации о позициях турецких военных.

«Как абсолютно справедливо сказал глава государства, к таким ошибкам привела слабая координация между войсками. Я убежден, что турецкая сторона отнесется к ситуации с пониманием. Вместе с тем данным инцидентом незамедлительно воспользуются некоторые силы, которые попытаются поссорить наши страны», – заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов выразили соболезнование Анкаре в связи с инцидентом.

Сейчас сирийская армия при поддержке авиации ВКС России ведут бои бок о бок с турецкими войсками против боевиков ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) и в постоянно меняющейся боевой обстановке возможно инциденты такого рода, что подтверждается опытом конфликтов в других горячих точках.