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http://7info.ru/news/world-power/putin_rasskazal_kak_oschuschaet_sebja_v_kresle_samogo_vlijatelnogo_cheloveka_mira/

Путин рассказал, как ощущает себя в кресле самого влиятельного человека мира
Вопрос президенту о том, как он ощущает себя в кресле самого влиятельного человека мира, задал журналист «России 24» Евгений Примаков.

Власть   87

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Вопрос президенту о том, как он ощущает себя в кресле самого влиятельного человека мира, задал журналист «России 24» Евгений Примаков.

«То, что значительная часть американских избирателей поддерживает президента России, я не отношу на свой личный счет», - отметил Путин.

Рассуждая об изменении «глобального мира», Путин заявил, что действующая администрация США пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы.

«Нужно уметь проигрывать достойно», – подчеркнул Путин, комментируя неудачи Демократической партии в США.

Президент выступил за конструктивные и деловые отношения с США на пользу народам двух стран.

«У значительной части американского народа совпадают представления о мире с традиционными ценностями России», – считает президент.