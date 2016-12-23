Путин рассказал, как ощущает себя в кресле самого влиятельного человека мира

Вопрос президенту о том, как он ощущает себя в кресле самого влиятельного человека мира, задал журналист «России 24» Евгений Примаков.

Власть

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Вопрос президенту о том, как он ощущает себя в кресле самого влиятельного человека мира, задал журналист «России 24» Евгений Примаков.

«То, что значительная часть американских избирателей поддерживает президента России, я не отношу на свой личный счет», - отметил Путин.

Рассуждая об изменении «глобального мира», Путин заявил, что действующая администрация США пытается свалить все свои неудачи на внешние факторы.

«Нужно уметь проигрывать достойно», – подчеркнул Путин, комментируя неудачи Демократической партии в США.

Президент выступил за конструктивные и деловые отношения с США на пользу народам двух стран.