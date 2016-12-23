http://7info.ru/news/world-power/putin_podcherknul_chto_rossija_ne_budet_vmeshivatsja_vo_vnutriirakskie_processy/
Путин подчеркнул, что Россия не будет вмешиваться во внутрииракские процессы
Власть 39
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
ТАСС.
Путин подчеркнул, что Россия не будет вмешиваться во внутрииракские процессы
Власть 39
Путин отметил, что курдские боевые подразделения ведут себя очень мужественно в борьбе с международным терроризмом.
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
Вопрос президенту задал представитель телеканала «Курдистан 24». Путин отметил, что курдские боевые подразделения ведут себя очень мужественно в борьбе с международным терроризмом.
«Законные права курдского народа будут обеспечены, но каким образом - это зависит от Ирака и самого курдского народа», – сказал Путин.
Он также подчеркнул, что Россия вмешиваться во внутрииракские процессы не собирается.