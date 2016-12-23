Путин подчеркнул, что Россия не будет вмешиваться во внутрииракские процессы

Путин отметил, что курдские боевые подразделения ведут себя очень мужественно в борьбе с международным терроризмом.

Власть

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Вопрос президенту задал представитель телеканала «Курдистан 24». Путин отметил, что курдские боевые подразделения ведут себя очень мужественно в борьбе с международным терроризмом.

«Законные права курдского народа будут обеспечены, но каким образом - это зависит от Ирака и самого курдского народа», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия вмешиваться во внутрииракские процессы не собирается.