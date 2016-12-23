Путин ответил на обвинения в том, что Россия стоит за хакерскими атаками на США

Вопрос журналиста «Би-би-си» был также посвящён сообщениям СМИ об использовании Бараком Обамой «красного телефона» для связи с Кремлём.

Власть

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Путин ответил на обвинения в том, что Россия якобы стоит за хакерскими атаками на США. Вопрос журналиста «Би-би-си» был также посвящён сообщениям СМИ об использовании Бараком Обамой «красного телефона» для связи с Кремлём.

«Я уже говорил, что проигравшая сторона ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали эти проблемы в себе», – заявил Путин.

Президент обратил внимание, что никогда не озвучивает то, о чём наедине говорит с лидерами других стран.

По словам Путина, в результате хакерских действий была вскрыта правдивая информация о манипуляциях общественным мнением в США.