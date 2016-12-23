Путин оценил российско-турецкие отношения

Турецкий журналист спросил Путина о ситуации в Сирии и российско-турецким отношениям в свете данной проблемы.

Власть

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Турецкий журналист спросил Путина о ситуации в Сирии и российско-турецким отношениям в свете данной проблемы.

Путин уверен, что убийство посла России в Анкаре не помешает развитию российско-турецких отношений. Российский лидер отметил, что скептически относился к высказываниям, что наш самолет не мог быть сбит без решения высшего руководства.

«Сейчас я уже не верю в это, есть факты, демонстрирующие проникновения элементов, которые хотели разрушить российско-турецкие отношения, –сказал Путин. – Убийство нашего посла, думаю, было покушением Россию и на российско-турецкие отношения».

Президент России признал огромную роль в освобождении Алеппо президентов Турции и Ирана.

«Не знаю, прозвучит нескромно, но без нас это также было бы невозможно», – сказал он.

Путин подчеркнул, что готов развивать «востребованный формат» урегулирования в Сирии с участием Ирана и Турции и открыт для участия других стран.