Путин: «Мы сильнее любого потенциального агрессора»

Президент, отвечая на вопрос журналиста The Wall Street Journal, рассказал о ракетно-ядерном потенциале России.

Власть

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Президент, отвечая на вопрос журналиста The Wall Street Journal, рассказал о ракетно-ядерном потенциале России.

«Мы сильнее любого потенциального агрессора», – заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в стране проделана большая работа по модернизации ракетно-ядерного потенциала. При этом Путин отметил, что Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями по ядерным силам, в том числе по СНВ-3.