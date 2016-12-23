Путин: Хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом

Путин также подчеркнул, что то, как Европа строит отношения внутри себя – «не наше дело».

Власть

В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Отвечая на вопрос об отношениях с Европой, Путин отметил, что Россия заинтересована в ЕС как в партнёре.

«Хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом», – заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что то, как Европа строит отношения внутри себя – «не наше дело». По его словам, европейцы сами должны определиться, какой будет степень централизации Евросоюза.