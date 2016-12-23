http://7info.ru/news/world-power/putin_hotelos_by_chtoby_evropa_govorila_odnim_golosom/
Путин: Хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом
Власть 66
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
ТАСС.
Путин: Хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом
Власть 66
Путин также подчеркнул, что то, как Европа строит отношения внутри себя – «не наше дело».
В пятницу, 23 декабря, в 12.00 началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, передаёт
Отвечая на вопрос об отношениях с Европой, Путин отметил, что Россия заинтересована в ЕС как в партнёре.
«Хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом», – заявил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что то, как Европа строит отношения внутри себя – «не наше дело». По его словам, европейцы сами должны определиться, какой будет степень централизации Евросоюза.