Представитель аппарата Меркель посоветовал брать пример с «Twitter» Трампа

По словам политика, Трампу на время предвыборной кампании удалось превратить социальную сеть в действенный механизм передачи информации.

Власть

Глава ведомства ФРГ Петер Альтмайер заявил, что многим политикам следует поучиться у новоизбранного президента США стилю ведения страницы в «Twitter». Об этом стало известно из интервью политика немецким СМИ, пишет L!FE.ru .

По словам представителя аппарата Меркель, Трампу на время предвыборной кампании удалось превратить социальную сеть в действенный механизм передачи информации.

Однако Альтмайер подчеркнул, что на страничке будущего президента США в «Twitter» есть как положительные, так и отрицательные моменты.