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http://7info.ru/news/world-power/predstavitel_apparata_merkel_posovetoval_brat_primer_s_twitter_trampa/

Представитель аппарата Меркель посоветовал брать пример с «Twitter» Трампа
По словам политика, Трампу на время предвыборной кампании удалось превратить социальную сеть в действенный механизм передачи информации.

Власть   148

Глава ведомства ФРГ Петер Альтмайер заявил, что многим политикам следует поучиться у новоизбранного президента США стилю ведения страницы в «Twitter». Об этом стало известно из интервью политика немецким СМИ, пишет L!FE.ru .

По словам представителя аппарата Меркель, Трампу на время предвыборной кампании удалось превратить социальную сеть в действенный механизм передачи информации.

Однако Альтмайер подчеркнул, что на страничке будущего президента США в «Twitter» есть как положительные, так и отрицательные моменты. 