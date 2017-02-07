Прецедент создан: омским депутатам запретили устраивать на работу родню

Инициатором запрета выступила прокуратура региона.

Власть

Депутатам Омского городского совета запретили трудоустраивать на должности своих помощников близкую родню. Об этом во вторник, 7 февраля, пишет информационный портал «С народом.ру».

По данным издания, документ утвержден с подачи прокуратуры Омска. Прокурорская проверка показала, что свыше десятка депутатов горсовета взяли к себе помощниками жён и детей. Прокуратура отметила, что в ситуации, когда помощник депутата получает порядка 40 тысяч рублей в месяц из государственного бюджета, трудоустройство родни влечёт за собой конфликт интересов.

В начале декабря 2016 года Госдума предоставила депутатам право нанимать себе до семи помощников, но омская прокуратура рассудила иначе.

Законопроект принят во втором чтении, после чего подписан мэром Омска и официально вступил в силу.