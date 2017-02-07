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http://7info.ru/news/world-power/precedent_sozdan_omskim_deputatam_zapretili_ustraivat_na_rabotu_rodnju/

Прецедент создан: омским депутатам запретили устраивать на работу родню
Инициатором запрета выступила прокуратура региона.

Власть   109

Депутатам Омского городского совета запретили трудоустраивать на должности своих помощников близкую родню. Об этом во вторник, 7 февраля,  пишет информационный портал «С народом.ру».

По данным издания, документ утвержден с подачи прокуратуры Омска. Прокурорская проверка показала, что свыше десятка депутатов горсовета взяли к себе помощниками жён и детей. Прокуратура отметила, что в ситуации, когда помощник депутата получает порядка 40 тысяч рублей в месяц из государственного бюджета, трудоустройство родни влечёт за собой конфликт интересов.

В начале декабря 2016 года Госдума предоставила депутатам право нанимать себе до семи помощников, но омская прокуратура рассудила иначе.

Законопроект принят во втором чтении, после чего подписан мэром Омска и официально вступил в силу. 