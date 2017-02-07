Правительство России хочет сделать бессрочной приватизацию жилья

Законопроект с этой нормой будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 8 февраля.

Власть

Всеобщую бесплатную приватизацию жилья для россиян намереваются продлить бессрочно. Законопроект с этой нормой будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 8 февраля.

Об этом во вторник, 7 февраля, передаёт ИА «Народные новости» со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, ситуацию прокомментировал первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Депутат объяснил, что такое решение Госдума приняла по многочисленным просьбам избирателей. Проблема возникла в связи с появлением новых категорий жилья, которые не могут перейти в собственность – квартир в общежитиях либо военных городках.

По сведениям ТАСС, идею бессрочного продления приватизации поддержал также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, в начале этого года было объявлено, что крайний срок окончания бесплатной приватизации – 1 марта 2017 года, и больше он переноситься не будет, как ранее сообщало РИА «7 новостей».