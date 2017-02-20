Новый мем «крошечный Трамп» набирает популярность в интернете

Авторы с удовольствием делятся работами под хештэгом #TinyTrump.

Власть

В интернете набирает популярность новый мем – «крошечный Трамп». Об этом сообщает Topnews.

Авторы делятся своими работами, в которых с помощью фотошопа уменьшили нового президента США. Свои фото они сопровождают хештэгом #TinyTrump.