http://7info.ru/news/world-power/novyj_mem_kroshechnyj_tramp_nabiraet_populjarnost_v_internete/
Новый мем «крошечный Трамп» набирает популярность в интернете
Власть 86
В интернете набирает популярность новый мем – «крошечный Трамп». Об этом сообщает
Topnews.
Новый мем «крошечный Трамп» набирает популярность в интернете
Власть 86
Авторы с удовольствием делятся работами под хештэгом #TinyTrump.
В интернете набирает популярность новый мем – «крошечный Трамп». Об этом сообщает
Авторы делятся своими работами, в которых с помощью фотошопа уменьшили нового президента США. Свои фото они сопровождают хештэгом #TinyTrump.