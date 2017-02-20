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http://7info.ru/news/world-power/novyj_mem_kroshechnyj_tramp_nabiraet_populjarnost_v_internete/

Новый мем «крошечный Трамп» набирает популярность в интернете
Авторы с удовольствием делятся работами под хештэгом #TinyTrump.

Власть   86

В интернете набирает популярность новый мем – «крошечный Трамп». Об этом сообщает Topnews.

Авторы делятся своими работами, в которых с помощью фотошопа уменьшили нового президента США. Свои фото они сопровождают хештэгом #TinyTrump.