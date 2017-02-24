Неработающих пенсионеров хотят избавить от оплаты капитального ремонта

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

Власть

Законопроект, предлагающий освободить неработающих пенсионеров по старости, владельцев жилья, от оплаты капитального ремонта, которую они сейчас обязаны вносит ежемесячно, внесён в Госдуму. Об этом пишет «Парламентская газета».

Авторы законопроекта - депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков. Они объясняют свою инициативу тем, что до 80 лет – возраста, когда собственник жилья перестаёт платить за капремонт – доживают немногие россияне. Да и до 70 лет, с которых начинается половинная оплата взноса, тоже не ввсе доходят, в особенности мужчины.

К тому же на льготы по действующему законодательству вправе рассчитывать только одиноко проживающие пенсионеры.

Депутаты предлагают и этот пункт из закона убрать. По их мнению, освобождение от взносов на капитальный ремонт должно касаться всех пенсионеров, не имеющих работы.

Решение об освобождении пенсионеров от уплаты взносов предлагается возложить на региональные власти. Поправки будут внесены в статью 169 Жилищного кодекса РФ.