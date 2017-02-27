Москва лишится столичного статуса

Камнем преткновения являются пятиэтажные дома.

Власть

Закон о столичном статусе Москвы может быть изменен, сообщает в понедельник, 27 февраля, INTERFAX.RU со ссылкой на прямую речь Михаила Меня, министра строительства и ЖКХ, на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017».

Как рассказал Михаил Мень прессе, столичный статус Москвы законодательно изменится, чтобы можно было продолжать претворять в жизнь программу переселения московских пятиэтажек.

В настоящее время пятиэтажки подлежат не сносу, а капремонту. Чтобы можно было снести вторую часть так называемых «хрущоб», необходимы коррективы земельного, градостроительного и жилищного кодекса, касающиеся расселения жителей, развития территорий и управления строящимися домами. Речь идёт о расселении 25 миллионов квадратных метров жилья, или более полутора миллионов человек.

По словам Меня, законодательные изменения готовятся во исполнение поручения президента России совместно с правительством Москвы.

Сегодня снос пятиэтажек возможен лишь по решениям органов власти субъекта федерации. Это вызывает вопросы у прокуратуры, поэтому нужны поправки на федеральном уровне.