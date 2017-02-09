Минкультуры поддержало идею учредить День патриотизма

Памятная дата будет связана с введением Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада.

Власть

Минкультуры Россию поддержало инициативу учредить в стране День патриотизма и отмечать его 6 августа. Об этом стало известно со слов заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова, пишет ТАСС .

Сообщается, что данная дата связана с введением Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Однако, по мнению министерства, при рассмотрении данного вопроса следует учитывать общественное мнение, а также позицию Российской академии наук.

Напомним, что идея установить новую памятную дату была предложена президентом «Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма» Рахманом Янсуковым, который подготовил проект соответствующего федерального закона.