Матвиенко: Победа показала миру, что с Россией нельзя не считаться

Председатель Совета Федерации рассказала о личном отношении ко Дню Победы.

Власть

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что память о подвиге советских солдат и всей страны не меркнет с годами, а сама Победа 9 мая 1945 года сказала многое о нашей стране и характере ее граждан.

Как написала Матвиенко в статье для «Известий», праздник Победы — это праздник «со слезами на глазах», потому что победа над фашизмом досталась нашей стране дорогой ценой. В каждой семье на фронт уходили отцы, мужья, дети, братья.

«Победа вместила в себя всё. Гордость за то, что мы отстояли честь и независимость нашей Родины, освободили человечество от самой страшной угрозы, которая когда-либо нависала над ним. Дань нашего преклонения, глубочайшего уважения к тем, кто своим мужеством, беззаветной храбростью одержал победу над темными силами. Скорбь по тем, кто пал на полях сражений, защищая Отечество», — написала Матвиенко.

Великая Отечественная война, по ее словам, стала для России самым тяжелым испытанием и народ отстоял свое право на жизнь. Русские люди показали всему миру, что Россия — страна с которой нельзя не считаться, а жители страны способны на подвиги и самоотверженную борьбу за свою Родину.

Матвиенко также напомнила об опасности ультраправых настроений, радикальных представителей нацизма, которые сегодня поднимают голову. Спикер обратила внимание на то, что если смотреть на ситуацию сквозь пальцы, то возникает угроза повторения трагедии 1939-1945 годов.