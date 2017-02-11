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http://7info.ru/news/world-power/kto_shpionit_za_trampom_belyj_dom_v_poiskah_zhuchkov_/

Кто шпионит за Трампом? Белый дом в поисках «жучков»
В Белом доме намерены выяснить, как в СМИ попадают беседы Дональда Трампа с главами других стран.

Власть   62

В Белом доме ищут источник утечек телефонных бесед Дональда Трампа с главами других стран в прессу, сообщает в субботу, 11 февраля «RT на русском».

В администрации Трампа намерены выяснить, как детали переговоров президента с мировыми лидерами попадают в СМИ. Пресса из-за утечек информации муссирует мнение о некомпетентности нового лидера державы.

Напомним, были обнародованы подробности телефонных разговоров Трампа с президентами России, Мексики, первым министром Австралии.

Сам президент уверен, что в его окружение затесались «люди Обамы», которые шпионят и генерируют сплетни.

Переполоху в Белом доме «RT на русском» посвятила сюжет. 