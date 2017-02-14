Япония опротестовала российские названия Курильских островов

Протест был направлен дипломатами 13 февраля.

Власть

Присвоение пяти Курильским островам российских названий, о котором РИА «7 новостей» сообщало ранее, вызвало у японской стороны протест.

Как передаёт «RT на русском» со ссылкой на агентство Kyodo, цитирующее прямую речь генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу, дипломатический протест был направлен 13 февраля. Японская сторона заявила, что факт поименования Курильских островов Россией не отвечает позиции Японии.

Территориальная принадлежность части названных островов также оспаривается Японией.