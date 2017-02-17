Главным событием саммита G20 стала беседа Лаврова и Тиллерсона

Министр иностранных дел России и госсекретарь США обсудили войну в Сирии и ситуацию на Украине.

Власть

Самым резонансным событием проходящего в Бонне саммите глав МИД государств «большой двадцатки» стала встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и недавно назначенного госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Перед началом переговоров журналист поинтересовался мнением Лаврова по поводу неспокойной политической ситуации в США, на что министр ответил, что России не вмешивается во внутренние дела других государств. Далее встреча проходила без прессы, за закрытыми дверями.

После переговоров Лавров сообщил, что речь в основном шла об антитеррористиче ских операциях Сирии и Афганистане и о положении дел на Украине. Министр отметил, что США готовы к сотрудничеству для разрешения конфликтных ситуаций. Темы санкций против России, по словам Лаврова, во время встречи стороны не касались.

Эксперты подчеркивают, что еще рано говорить о полноценном внешнеполитическ ом диалоге двух стран, так как Тиллерсон еще только формирует свою команду. Однако обе стороны, по мнению аналитиков, демонстрируют готовность к взаимодействию.

Все уже давно устали от истерии, надуманных обвинений и пропагандистских штампов в американских СМИ. Тиллерсон — деловой человек, ему нужен результат. Одной из главных тем переговоров является сотрудничество в борьбе с ИГИЛ в Сирии. Дональд Трамп дал поручение Пентагону подготовить программу по борьбе с террористами, которая будет учитывать фактор сотрудничества с Россией, — поделился с «Известиями» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Кроме Тиллерсона во время саммита Лавров встретился также с новым главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. Однако эта встреча не вызвала такого же ажиотажа, как переговоры с госсекретарем США.