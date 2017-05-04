Эксперт: президентские амбиции Навального смешны

Глава совета директоров «Экспертного института социальных исследований» подчеркнул, что человек, который нарушил Уголовный кодекс, должен нести за это ответственность.

Власть

Президентские амбиции оппозиционера Алексея Навального неуместны и смешны. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава совета директоров «Экспертного института социальных исследований» (ЭИСИ) Андрей Шутов.

«Человек, который нарушил Уголовный кодекс, должен нести за это ответственность. Это самое главное, а не его политические амбиции. Суд принял решение, невзирая ни на какое давление, которое имело место быть, и оставляет этот приговор в силе, потому что нет оснований его отменить, вина доказана», — заявил он.

По мнению Шутова, президентские амбиции оппозиционера становятся «не то что неуместными, они становятся смешными».

«Навальный вряд ли получит ту поддержку, на которую он рассчитывает, если иметь в виду состоявшееся решение. Потому что судебный приговор остается в силе. Можно с его пиар-структурами раскрутить, что это якобы месть власти. По моему мнению, сам факт приговора говорит о том, что его политическая карьера завершена», — сказал он.

В среду, 3 мая, Кировский областной суд оставил в силе приговор оппозиционеру Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, которые ранее получили условный приговор — пять лет лишения свободы — по делу о хищении средств компании «Кировлес». По версии суда, то, что Навальный выступал организатором хищения и растраты имущества предприятия, а Офицеров был его пособником, было доказано судом в полном объеме.