Экклстоун: Путин останется в истории как великий правитель

Многолетний руководитель «Формулы-1» наблюдал за ходом Гран-при России вместе с президентом РФ.

Власть

Многолетний руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун посетил Сочи и наблюдал за ходом Гран-при России вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

В эксклюзивном интервью «Известиям» почетный президент «королевских гонок» рассказал о том, что всегда с большим удовольствием посещает Сочи.

«Не был до конца уверен, что в России успеют построить такую великолепную трассу в столь короткие сроки. Но после того, как свои гарантии мне дал Владимир Путин, я успокоился. Я знаю, что ваш президент принимает только взвешенные решения», — сказал Экклстоун.

Бизнесмен неоднократно публично поддерживали президента РФ, а в одном из интервью даже заявили, что Путин должен управлять всей Европой.

«Я по-прежнему так считаю. Он многое делает для своей страны и для сохранения мира во всем мире. Если говорить про Сочи, то это отличный пример того, как город может преобразиться за счет спорта», — подчеркнул Экклстоун.

По его словам, «огромная заслуга» Путина заключается в том, что до проведения Олимпийских игр и этапа «Формулы-1» в Сочи был пустырь, а сейчас туда приезжают люди со всего мира. «Он останется в истории как великий правитель», — добавил Экклстоун.