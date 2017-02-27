Демократы США начали разработку плана по импичменту Трампа

Национальный комитет республиканцев конгресса по просьбе «Известий» подготовил заявление о попытках демократов свергнуть президента

Власть

Национальный комитет Республиканской партии США по запросу «Известий» подтвердил наличие у демократов плана по свержению президента Дональда Трампа, демократическая стратегия предусматривает борьбу с хозяином Белого дома на всех уровнях, включая подрыв внешнеполитическ их инициатив главы государства, несмолкаемую критику всех его решений и «удары по слабым местам».

Нацкомитет подтвердил, что демократы готовят импичмент Трампа. В документе по запросу «Известий» сказано, что противники президента США намерены всеми силами искать основания для применения 25-й статьи конституции страны, разъясняющей порядок отстранения от должности действующего президента.

«Демократы не могут смириться с поражением Хиллари Клинтон и пытаются найти основания для импичмента», — говорится в документе.

План демократов по свержению Трампа, действительно, кажется всеобъемлющим. Так, например, противники республиканца намерены отслеживать все шаги Трампа, его заявления, анализировать его внешнеполитическ ие контакты и подвергать громкой критике даже малейшие его просчеты. Кроме этого, предполагается всячески подрывать внешнеполитическ ие инициативы президента, подавать иски в суд, доказывая злоупотребление Трампом своими полномочиями. Также демократы намерены расширить протестное движение в соцсетях и развенчивать публикации СМИ, в которых может быть сказано нечто положительное о Трампе.

Эксперты, между тем, считают вполне вероятным импичмент Трампа в ближайшие два года, которые уйдут у демократов для подготовки этой процедуры и сбора необходимых оснований. Так, отмечается, что после отставки советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого не поддерживал никто в Белом доме. Крое назначившего его Трампа, следующим «кандидатом на выход» является пресс-секретарь Шон Спайчер. Он, так же, как и Флинн ранее, сталкивается с большим давлением: демократы критикуют его манеру вести брифинги, считают его заявления несерьезными и повсюду продвигают мысль о том, что Спайсер не способен работать на своем посту.

Кроме этого, эксперты отмечают, что поворотным моментом для Трампа станут выборы в конгресс в 2018 году, по итогам которых Трамп может лишиться поддержки республиканского большинства в обоих палатах, что станет началом конца его пребывания у власти.