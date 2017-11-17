http://7info.ru/news/world-power/cherez_13_let_srednjaja_zarplata_v_saratove_vyrastet_do_79_tysjach_rublej/
Через 13 лет средняя зарплата в Саратове вырастет до 79 тысяч рублей
Власть 446
Через 13 лет средняя зарплата в Саратове составит порядка 79 тысяч рублей. Такие прогнозы делает мэрия города, пишет
ИА «FreeNews-Volgа».
Соответствующий документ – план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Саратова до 2030 года –
опубликован на сайте городской администрации.
Через 13 лет средняя зарплата в Саратове вырастет до 79 тысяч рублей
Власть 446
Такие прогнозы делает мэрия города
Через 13 лет средняя зарплата в Саратове составит порядка 79 тысяч рублей. Такие прогнозы делает мэрия города, пишет
Соответствующий документ – план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Саратова до 2030 года –
Прогнозируется, что среднемесячные доходы жителей Саратова в среднем составят 63 тысячи рублей.
Также должна вырасти численность населения и продолжительность жизни саратовцев – до 895 тысяч человек и 78 лет соответственно.