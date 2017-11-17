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http://7info.ru/news/world-power/cherez_13_let_srednjaja_zarplata_v_saratove_vyrastet_do_79_tysjach_rublej/

Через 13 лет средняя зарплата в Саратове вырастет до 79 тысяч рублей
Такие прогнозы делает мэрия города

Власть   446

Через 13 лет средняя зарплата в Саратове составит порядка 79 тысяч рублей. Такие прогнозы делает мэрия города, пишет ИА «FreeNews-Volgа».

Соответствующий документ – план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Саратова до 2030 года – опубликован на сайте городской администрации.

Прогнозируется, что среднемесячные доходы жителей Саратова в среднем составят 63 тысячи рублей.

Также должна вырасти численность населения и продолжительность жизни саратовцев – до 895 тысяч человек и 78 лет соответственно.