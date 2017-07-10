Жуткое ДТП в Удмуртии унесло жизнь одного человека

Мужчина стал переходить дорогу, и в этот момент на него совершила наезд легковушка.

Происшествия

На трассе «Ижевск-Воткинск» в Удмуртии произошла серьезная авария, которая не обошлась без человеческих жертв. Инцидент зафиксирован около села Июльское поздно вечером 9 июля.

По предварительным данным, погибшим оказался водитель автомобиля «ВАЗ-2109», который остановился на обочине и вышел из машины. После этого он стал переходить дорогу, и в этот момент на него совершила наезд легковушка. От полученных травм мужчина скончался на месте.