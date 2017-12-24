Жуткая авария в Новосибирской области унесла одну жизнь

Еще два человека были доставлены в больницу с различными повреждениями.

Происшествия

Вечером в субботу, 23 декабря, на 89-ом километре трасы Р-256 «Новосибирск-Барнаул»: произошла серьезная авария, которая не обошлась без человеческих жертв.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Toyota Carina» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате иномарка врезалась в «КамАЗ». После столкновения с грузовиком машину отбросило на ехавшую по встречной полосе «Ладу Приору».