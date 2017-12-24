Вечером в субботу, 23 декабря, на 89-ом километре трасы Р-256 «Новосибирск-Барнаул»: произошла серьезная авария, которая не обошлась без человеческих жертв.
По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Toyota Carina» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате иномарка врезалась в «КамАЗ». После столкновения с грузовиком машину отбросило на ехавшую по встречной полосе «Ладу Приору».
Сообщается, что от полученных травм на месте скончался владелец японского авто. Еще два человека были доставлены в больницу с различными повреждениями. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет Комсомольская правда.