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http://7info.ru/news/world-incidents/zhutkaja_avarija_v_bashkirii_pogib_odin_chelovek/

Жуткая авария в Башкирии: погиб один человек
Водитель «ВАЗ-2111» выбрал небезопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик.

Происшествия   180

На 1334-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое не обошлось без человеческих жертв. Инцидент зафиксирован в среду, 12 июля.

По предварительным данным, 54-летний водитель «ВАЗ-2111» выбрал небезопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик марки «Volvo FH-Truck». В результате столкновения от полученных травм скончался владелец легковушки, его 70-летняя пассажирка госпитализирована.

Отметим, что по факту трагедии ведется проверка, пишет МедиаКорСеть .