На 1334-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое не обошлось без человеческих жертв. Инцидент зафиксирован в среду, 12 июля.
По предварительным данным, 54-летний водитель «ВАЗ-2111» выбрал небезопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик марки «Volvo FH-Truck». В результате столкновения от полученных травм скончался владелец легковушки, его 70-летняя пассажирка госпитализирована.
Отметим, что по факту трагедии ведется проверка, пишет МедиаКорСеть.