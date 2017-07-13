Жуткая авария в Башкирии: погиб один человек

Водитель «ВАЗ-2111» выбрал небезопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик.

Происшествия

На 1334-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе Башкирии произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое не обошлось без человеческих жертв. Инцидент зафиксирован в среду, 12 июля.

По предварительным данным, 54-летний водитель «ВАЗ-2111» выбрал небезопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик марки «Volvo FH-Truck». В результате столкновения от полученных травм скончался владелец легковушки, его 70-летняя пассажирка госпитализирована.