Жуткая авария под Воронежем унесла две жизни

Водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению.

Происшествия

На 57-м километре трассы «Воронеж – Луганск» в Хохольском районе Воронежской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Инцидент зафиксирован вечером в субботу, 18 ноября.

Сообщается, что 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу , где врезался в машину «ВАЗ-2107» под управлением 22-летнего парня. В результате столкновения оба автолюбителя погибли на месте от полученных травм.