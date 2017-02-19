Жительница Казахстана оставила годовалую дочь чужим людям «на передержку»

Ребёнка обнаружили у ворот своего дома старики из Жамбылской области.

Происшествия

Казахская полиция ищет мать-«кукушку», подкинувшую годовалую дочь к воротам дома совершенно посторонних людей. Об этом пишет портал NUR.KZ по данным пресс-службы ДВД Жамбылской области.

По данным издания, старик 70 лет, житель Меркенского района, пришёл в дежурную часть ОВД с жалобой, что его жена нашла во дворе их дома свёрток с ребёнком.

Пожилая женщина вышла из дома, так как ей почудился детский плач. Оказалось, плач не померещился старушке. Во дворе, близ входных ворот, хозяйку «ждала» посторонняя плачущая девочка.

Как рассказали старики полиции, при ребёнке был пакет с вещами и записка: «Ее зовут Зере. Ей год и три месяца. Если присмотрите за ней месяц, я потом ее заберу». Ту или тех, кто оставил ребёнка «на передержку», старики не заметили.

Стражи порядка прибыли по жалобе заявителя в его двор и лично познакомились с годовалой девочкой, откликавшейся на имя Зере и даже старавшейся отвечать на вопросы. Девочку доставили в детское отделение Меркенской ЦРБ, врачи уверяют, что здоровье малышки в безопасности.

По факту обнаружения брошенного ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Оперативники ищут горе-мамашу. В ходе поисков полицейские просмотрели наружные камеры видеонаблюдения на магазине напротив того дома, куда подкинули ребёнка. На видеозаписи хорошо различима женщина азиатской внешности, 30-35 лет на вид, несущая девочку к дому стариков. Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение этой особы.