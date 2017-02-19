Жителей Волгоградской области «развели» по телефону на 150 тысяч рублей

Телефонные мошенники просят номера пластиковых карт, оплаты налогов за крупные выигрыши и денег для спасения родных.

Происшествия

В Волгоградской области свирепствуют телефонные мошенники. Несмотря на активные разъяснения правоохранительных органов в СМИ и социальной рекламе, люди порой оказываются в глупом положении, поверив неизвестным из трубки.

Волгоградцы передали телефонным аферистам в общей сложности почти 150 тысяч рублей за короткое время, сообщает «КП – Волгоград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным издания, в сумме 50 тысяч рублей похищено с карт у нескольких человек из Дзержинского, Фроловского, Среднеахтубинского и Михайловского районов области. Всем им позвонили незнакомцы, назвавшие себя сотрудниками службы безопасности банков. «Службисты» предупредили о технических сбоях в системе и попросили держателей пластиковых карт продиктовать их номера. Кто продиктовал, тот и остался без денег на карте.

Ещё один способ «облапошить» человека по телефону – позвонить из банка, скорее всего, несуществующего, и поздравить с крупным выигрышем вроде машины, за которую, однако, необходимо заплатить налог. Женщина из Ленинского района попалась на эту уловку и перечислила «банку» 92 тысячи рублей. Стоит ли пояснять, что она так и не дождалась «выигрыша»?

А вот пенсионеры из Камышинского района разгадали, что телефонное предложение избавить родственников от уголовной ответственности за ДТП и убийство (за 7 и 50 тысяч рублей соответственно) является мошенничеством чистой воды.

По данным правоохранительных органов, в Волгоградской области сейчас ищут телефонных преступников. Но держать ухо востро нужно жителям всех российских регионов. Особенно при разговоре по телефону с неизвестными.