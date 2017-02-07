Житель Уфы зарубил свата

Семье убийца сказал, что зарубил проникшего в дом постороннего.

Происшествия

59-летнего жителя Уфы обвиняют в убийстве, информирует сайт «Новости СК РФ» 7 февраля.

Утром во вторник, 7 февраля, в полицию сообщили, что в одной из дач деревни Самохваловка лежит тело убитого человека. По подозрению в убийстве задержали владельца дачи.

По версии следствия, 56-летний погибший, также уфимец, был сватом убийцы. Вечером 6 февраля он приехал на дачу, чтобы по-родственному выпить. Однако пьянка сватов кончилась плохо. Хозяин зарубил гостя топором, а затем позвонил своей семье и сказал, что убил проникшего в дом чужого человека.

От ударов топором гость скончался на месте. Его сват содержится под стражей, обвинение в убийстве ему уже предъявлено. Расследование уголовного дела продолжается.