Житель Тюмени взорвал машину – жилище бомжа

«Подрывник» утверждал, что бомж помешал его акту любви.

Происшествия

Тюменец по фамилии Сарафанов осуждён на 7 лет колонии за покушение на убийство, сообщает «72.ру» со ссылкой на пресс-службу суда Тюменской области.

По данным издания, покушение на убийство Сарафанов совершил так – взорвал машину, в которой находился человек.

Драма разыгралась в сентябре 2016 года. Машина была уже год, с тех пор, как умерла её хозяйка, не средством передвижения, а обиталищем тюменских бомжей, кучковавшихся в районе Шаимского проезда. С ними тесно общался и периодически выпивал в этой же «Волге» Сарафанов.

Среди бомжей он встретил свою любовь, жительницу села Ярково, которая не хотела возвращаться в село и потому пользовалась «Волгой» как квартирой. Сарафанов всё лето имел с дамой близкие отношения. Для любовных встреч парочка размещалась в той самой «универсальной» машине.

В ночь на 22 сентября Сарафанов с подругой снова пришли к «Волге» для полового акта, но салон был занят – в нём спал бездомный. Сарафанов предложил ему убраться и получил отказ. Это унизило тюменца в глазах возлюбленной, он отослал девушку подальше от места ссоры и подготовил взрыв. Для этого мужчина сломал в багажнике «Волги» трубку газобалонного оборудования и бросил внутрь горящую пачку от сигарет, затем оперативно убежал.

Взрыв разбудил не только бомжа, но и всю округу. Бездомный успел выскочить из загоревшейся машины. А вот Сарафанова заметила жительница одного из домов неподалёку, которая наблюдала с балкона за всей драмой любви. Она-то и вызвала полицию и пожарных и показала направление, в котором скрылись влюблённые.

На следствии «подрывник» утверждал, что хотел убить бомжа, потому что тот помешал его любовной встрече. Но суд счёл происшедшее покушением на убийство без смягчающих обстоятельств и приговорил Сарафанова к 7 годам колонии строгого режима. Возможно, сыграла роль и предыдущая судимость Сарафанова за кражи.