Житель Североуральска отпраздновал Рождество ограблением беременной женщины

Мужчина подкрался к жертве со спины, схватил ее за шею и потребовал наличных.

Происшествия

Правоохранительные органы Североуральска провели задержание мужчины, напавшего на беременную женщину. Инцидент произошел вечером 7 января, пишет КП .

По данным местной полиции, преступник подстерег женщину возле магазина. Мужчина подкрался к жертве со спины, схватил ее за шею и потребовал наличных. Получив отказ, злоумышленник выхватил пакет с продуктами и скрылся с места происшествия.

Сообщается, что девушка находится на последних месяцах беременности. К счастью, никаких травм ни ей, ни ребенку грабитель причинить не смог. Спустя несколько часов полицейские нашли нападавшего в его же квартире.